Başkan Erdoğan Aksaray ve Yozgat'ta seçmenle buluşacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim kapsamında bugün Aksaray ve Yozgat'ta seçmenle buluşacak.
Türkiye, yerel yönetimler için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaklaşan seçimler öncesi halkla buluşmaya devam ediyor.
Başkan Erdoğan'ın gün içerisinde ilk durağı Aksaray olacak.
Saat 13.30'da Aksaray'daki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda seçmenle bir araya gelecek, 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli mesajlar verecek.
Başkan Erdoğan saat 16.30'da ise Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.
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