Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir, Bizim adaylarımız, belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanının dün aldığı karar dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek, saldırılarını ve katliamlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Bu şehre aşkla, azimle hizmet eden herkes İzmirlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm rezilliklerini Atatürk'ün silüeti altında gizleyeceklerini sananlar, 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır" dedi.

İşte, AK Parti'nin İzmir adayları...

AK Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı bileşeni MHP tarafından aday gösterilen Serkan Acar oldu

AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Erol Eroğlu oldu.

AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen oldu.

AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar oldu.



AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer oldu.

AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay oldu.

AK Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır oldu.

AK Parti İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin oldu.

AK Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı bileşeni MHP tarafından aday gösterilen Esat Tanık oldu.

AK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya oldu.

AK Parti İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı bileşeni MHP tarafından aday gösterilen Sema Akıncı oldu.

AK Parti İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı bileşeni MHP tarafından aday gösterilen Taner Acar oldu.

AK Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan oldu.

AK Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu oldu.

AK Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç oldu.

AK Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç oldu.

AK Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu oldu.

AK Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar oldu.

AK Parti İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sami Mollaahmet oldu.

AK Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu oldu.

AK Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı oldu.

AK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz oldu.

AK Parti İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan oldu.

AK Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman oldu.

AK Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Ali Hadim oldu.

AK Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın oldu.

AK Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Zeynel Bakıcı oldu.

AK Parti İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı bileşeni MHP tarafından aday gösterilen Arif Demirkan oldu.

AK Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar oldu.

AK Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Tarkan Bakırlı oldu.