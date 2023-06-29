Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz!

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaşıyor. Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın, "Batılı kibir abideleri" ifadeleri dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE;



İslam ve insanlık düşmanları polis korumasıyla gerçekleştirdiği provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor. İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir.

Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak. Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.