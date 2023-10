Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı olarak Meclis'e sunduğumuz önemli bir düzenleme de 2024 bütçesidir. Bütçemizin temel önceliği depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması ve depreme karşı alınacak önlemlerdir.

"BU FELAKETİ GÜNDEMİMİZDE TUTUYORUZ"

14 milyondan fazla insanımızı etkileyen 6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın bu felaketi gündemimizde tutuyoruz.

"ENFLASYONLA ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE İÇİNDEYİZ"

Enflasyonla da çok yönlü bir mücadele içerisindeyiz. Ekonomide atılan adımların günlük hayattaki yansımalarını görmek biraz vakit alıyor. Türkiye vatandaşlarını mağdur etmez.

"EMEKLİNİN SIKINTISI BİZİM SIKINTIMIZDIR"

Hepsinin üstesinden geleceğiz. Yatırımcısından işçisinden üreten her kardeşimizin meselesi bizim meselemizdir. Her emeklimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Ailesinin tüm yükünü omuzlayan her ev hanımının derdi bizim derdimizdir. Her gencimizin beklentisi bizim sorumluluğumuzdur.

"KARARIN GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Cep telefonu ve bilgisayar desteği ile 10 gb internet sözümüzü tuttuk. Kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biz Türkiye Cumhuriyetini demokrasisi, ekonomisi ile 21 yılda kat be kat büyüttük. 100. yılına kavuşacak cumhuriyeti fedakarlıklarla değil Menderes ve Özal'ın açtığı yoldan giderek milletimiz ile buluşturan biz olduk.

"HAYAL GÖRENLERİ GERÇEKLERLE UYANDIRACAĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR"

Önümüzdeki dönemde daha fazlasını milletimize kazandırmak bizim namus borcumuzdur. Gelip geçici sıkıntıların kazanımlarımızın üstünü örtmesine rıza göstermedik. Hiçbir hayali, vizyonu, programı olmadan sadece bu arzi tablodan cesaret alanlara hayal görenleri gerçeklerle uyandıracağımız günler yakındır.

TEŞKİLATA 'YEREL SEÇİM' TALİMATI

Milletimizin gönlüne girmemiz gerekiyor. Istırap çeken vatandaşımızı gerçek belediyecilikle buluşturmak asli görevimizdir. Nice zaferlere imza atan AK Parti olarak bir kez daha bu başarıyı göstereceğiz.

Her konuda olduğu gibi mahalli seçim çalışmalarında da partimizin lokomotifi oluşturacağına eminiz. Başladığımız yeri sağlam tutmazsak gittiğimiz istikameti doğrultamayız. Sizlerden bu ağır yükün bilinci ile seçime hazırlanmanızı bekliyorum. Kendi çıkarları ile hareket etmek bize yakışmaz. Türkiye büyüdükçe biz de büyüdük. 2024 Mart'ına kadar hep birlikte çok gayret göstereceğiz.

"TARİH TEZKEREYE 'HAYIR' DİYEREK TERÖRE CAN SUYU OLANLARI AFFETMEYECEK"

Terörle mücadelede daimi gündemimiz ve önceliğimizdir. Kahraman ordumuz destan yazmayı sürdürüyor. Irak ve Suriye Kuzeyinden terör tehditlerini bertaraf etme konseptini geliştirerek uyguluyoruz. Tezkereye destek veren siyasi parti ve vekillere teşekkür ediyorum.

Tezkerenin yürürlüğe girmesi ile terörle mücadele güç kazandı. Tezkereye hayır diyenleri milletimiz affetmeyecektir. Bir gece ansızın gelebiliriz diye ifade ettiğimiz operasyonlarla projeleri çökertecek teröristlerin başını ezeceğiz.

"BU ONURLU DURUŞU GÜNÜBİRLİK ÇIKARLARA DEĞİŞMEYECEĞİZ"

Türkiye'ye rahatsızlık verdiği için kendi topraklarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarını koruyanların bir gün hakikati göreceklerini ümit ediyoruz. Her ne kadar onlar devlet olmanın, hukukun şartlarına uymasalar da biz kendi vakarımızın gereklerini yerine getirmekten vazgeçmeyeceğiz.

Kirli kampanyalara karşı tavır koymaya devam edeceğiz. Bu onurlu duruşu günübirlik çıkarlara değişmeyeceğiz. Filistin'deki zulme karşı ilkeli yaklaşım en somut örneğidir.

İSRAİL'E FİLİSTİN TEPKİSİ

Filistin meselesine biz öncelikle insan penceresinden baktık. İnsan hayatını savunduk. 7 Ekim'den bu yana krizin büyümemesi için her türlü çabayı gösterdik. Gazze halkının ihtiyacının giderilmesi için 8 uçak dolusu yardım malzemesi gönderdik. Yaralıların tedavisi için 25 personelimizi Mısır'a sevk ettik.

İsarilli siviller dahil sivilleri hedef alan eylemleri saldırıları mazur görmediğimizi ifade ettik. İsrail devleti ile sorunumuz yok ama devlet yerine örgüt gibi davranılmasını asla tasvip etmedik. Gazze'deki mazlumlara karşı tarihin en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor.

Ölenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor kalan yarısı da annelerinden ve aile büyüklerinden oluşuyor. Bu bile bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir. Hastaneleri ibadethaneleri, pazar alanlarını ateşe boğan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir ordu bulamazsınız.

"EY İSRAİL SEN BİR ÖRGÜT OLABİLİRSİN, ÇÜNKÜ BATI'NIN SANA BORCU ÇOK AMA TÜRKİYE'NİN SANA BORCU YOK"

Toplantılar yapıyorlar son yaptıkları toplantıda bir araya geldiler. Tüm Batı, Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.

"İSRAİL'E GİTME PROJEMİZ VARDI İPTAL ETTİK"

Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suiistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İyi niyetimizi suiistimal ettiler.

İsrail çocukları öldürüyor, çocukların öldürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. İsrail'in Gazze'ye saldırıları hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir.

Lafa gelince demokratlığı, çoğulculuğu kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini ibretle izliyoruz.

"BÖYLE BİR DÜNYADA KİMSE HUZURLA UYUYAMAZ"

Ey İsrail bu kafa ile bir yere gidemezsin. Yanına ister ABD'yi al ister batıyı. Amerika da kaybedecektir. Bütün mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Anne babaların çocuklarının naaşına sarıldığı bir dünyada kimse huzur içinde uyuyamaz. Engel olmayan her ülke için de geçerlidir. bu katliamlarla mukayese edilemeyecek eylemler üzerinden gerçeğe sırtını dönenlerin durumunu konuşma vakti geldi. Saldırılara bahane üretmek batının kanlı tarihinden devraldığı mirastır.

"YAŞADIKLARI ÜLKELERDE SIKINTIYA DÜŞEN ÖĞRENCİLERE ÜLKEMİZİN KAPILARI AÇIKTIR"

Biz tarihte ırkçılık yapmamış tek halkız. Bunu en iyi Yahudiler bilir. Üniversite öğrencilerini, akademisyenleri, tehditle susturmaya çalışanlar bunlar değil mi? Sırf bu onurlu tavırlarından dolayı yaşadıkları ülkelerde sıkıntıya düşen öğrencilere ülkemizin kapılarının açık olduğunu belirtmek istiyorum. Daha dün Ukrayna'daki savaşta dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'de duvar kesilmesi bu riyakarlığın en somut ifadesidir.

"HAKİKATİ HAYKIRMAYA, SİYASİ VE HATTA GEREKİRSE ASKERİ ÖNLEMLERİ HAYATA SOKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Canlı kalmış ölülerle dolu dünyada biz hakikati haykırmaya, siyasi hatta gerekirse askeri önlemleri hayata sokmaya devam edeceğiz. Ne yapabiliyorsak yapacağız. İnancımızın gereği olan duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Filistin'e fayda getirmeyecek adımlara tevessül etmeyeceğiz. Gerisinde binlerce yıllık devlet aklı olan Türkiye Cumhuriyeti'yiz biz.

Gazze'de yaşanan katliamın gerisindeki failler İsrail'e sınırsız destek verenlerdir. Onları teşvik edenlere sesleniyorum. Gazze'de siviller öldükçe bölgemize gönderilen uçak, gemi barış getirmeyecektir.

"SORUNUN SEBEBİ OLANLAR ELBETTE ÇÖZÜM İSTEMEZ"

İsrail'den istediğimiz barış çağrımıza kulak vermesidir. Bu toprakları kana bulayan zulüm başımıza saran güçlerin çözüm istemediğinin farkındayız. Sorunun sebebi olanlar elbette çözüm istemez. Sorun ne kadar dallanıp budaklanırsa onlar için o kadar iyidir. İstiyorlar ki mesele daha da büyüsün, bu bölgeye barış gelemesin. Savaşın karanlık gölgesi Doğu Akdeniz'in üzerinden hiç eksik olmasın. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu sömürü düzenini reddediyoruz. Mescidi Aksa Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ortak ibadethanesidir.

BİZ ZORLA GİYDİRİLEN DELİ GÖMLEİĞİNİ PARÇALAMAMIZ GEREKİYOR"

Sağ duyu ile hareket ederek bize zorla giydirdikleri deli gömleğini parçalamamız gerekiyor. Aksi takdirde kaynaklarımızla geleceğimizle bedel ödemeye devam ederiz.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Tüm taraflar elini tetikten çekip derhal ateşkes ilan edilmeli. Hem İsrail'in saldırıları, hem de İsrail'e yönelik füze atışları kesilmeli. Bu olay hızla sonlandırılmalıdır. Çocukları kafeslere koyuyorsunuz, bu nedir. Hemen bir insani koridor oluşturulmalıdır. Girişine çıkışına yaralılar için izin verilmelidir.

Refah Sınır Kapısı insani yardımlar için sürekli açık tutulmalıdır. 20 tırlık yardım malzemesi denizde damladan öteye hiçbir anlam taşımamaktadır. Ne gerekiyorsa göndermeye devam edeceğiz.

"ASKER ÜNİFORMALI HIRSIZLARA HIRSIZ DENMEDİKÇE VE BU ŞEKİLDE MUAMELE EDİLMEDİKÇE BÖLGEYE HUZUR GELMEZ"

Yerleşimci kılıklı asker üniformalı hırsızlara hırsız denmedikçe ve bu şekilde muamele edilmedikçe bölgeye huzur gelmez. Savaşın yayılmaması için tüm aktörler sorumlulukla hareket etmelidir. Akıl ve vicdan sahibi ülkeleri İsrail'in aklı selime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum.

"HAÇLI HİLAL ANLAYIŞI BİR KENARA KONMALI"

Barışın egemen olduğu dünya istiyorsak haçlı hilal anlayışı bir kenara konmalı. Aksi halde insanlığa yazık olur. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan misyonuna yakışır şekilde tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Türkiye olarak İslam ülkeleri ile hareket etmenin en tesirli yöntem olduğuna inanıyoruz.

"SİYASİ VE ASKERİ VARLIĞIMIZLA FİLİSTİN TARAFININ GARANTÖRÜ OLMAYA HAZIRIZ"

Türkiye sorumluluk almaktan asla kaçınmayacaktır. Garantörlük meselesini gerçekçi çözüm getirmeye yönelik en etkili yöntem olarak görüyoruz. Siyasi ve askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörü olmaya hazırız. Filistin İsrail barış konferansını öneriyoruz. Garantörlük teklifimiz başta olmak üzere uygulamaya dönük adımlara her iki tarafın da ihtiyacı var.