Başkan Erdoğan: İçişleri bakanımızın yanındayız, bu tezgahı bozacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin aşını ve işini korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarla geçirdik

Salgın döneminde 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik

Salgın yardımları Haziran sonuna kadar 181 milyar liraya ulaşacak

Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum

Ülkemizdeki sağlık sistemini görüp de hayranlık duymayan hiçbir ülke görmedim

Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık

Muhalefetin diline doladığı şehir hastanelerimiz salgın döneminde destan yazan kurumlar haline dönüştü

Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik

Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum

(HSK seçimleri) Gayet güzel memnuniyet verici bir seçim gerçekleştirildi. Hakimler, Savcılar Kurulu parlamentomuzu oluşturan milletvekillerinin iradesi ile seçildi. Bu uzlaşma tablosu, yeni Anayasa çalışmaları için de fevkalade ümit ve memnuniyet vericidir

Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak

İnşallah, yeni Anayasa da milletin vicdanından, milletin kanaatinden çıkacak; yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır

Eylem planımızda daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için çalışmaları sürdürüyoruz

Geçmişte siyaseti ve toplum hayatını yönetecek, yönlendirecek derecede etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken, kimsenin gözünün yaşına bakmadık

Terör örgütlerinin, suç örgütlerinin uluslararası ajanların cirit attığı Türkiye'yi güvenli hale getirdik. Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı.

Kendi sınırlarımız içerisinde felç ettiğimiz terör örgütünün hareket alanını da tamamen ortadan kaldırdık

Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında geliyoruz

Son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, bunlardan 85 bini tutuklandı

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz

Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız

Hedef İçişleri Bakanı değil, Türkiye'dir

Bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız

Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir

Suç örgütü mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz, peşlerini bırakmayacağız

Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın

Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız

Esasen suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır. Geçmişten bugüne hiçbir iddia ortada bırakılmayacak, her şeyi yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar iftiralar ortaya dökülecektir

Erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları bellidir. Boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023'tedir

CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altındadır

Milletimiz, yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve her fırsatta vermektedir, vermeyi sürdürecektir

Karşımızdakiler hayırda yarış siyasetinden kaçışmaktadır

Türkiye Polonya'ya SİHA satmak konusunda anlaşma imzalamıştır

(Türkiye'nin Polonya'ya ihraç edeceği SİHA'lar) Bu anlaşma, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da ayrıca önemlidir

Halihazırda, Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir

İnsansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz

İnsansız hava araçlarımızın sahadaki başarıları, savaş stratejilerinin yeniden yazılmasına yol açtı

Attığımız her adımın önünün kesilmeye çalışılması doğu yolda olduğumuzun göstergesidir

AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor

Milletimiz, günü-saati geldiğinde, tıpkı vesayet güçleri gibi, tıpkı PKK gibi, tıpkı FETÖ gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı ekonomik tetikçiler gibi, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir