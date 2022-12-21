Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

'YARIN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAYACAĞIZ'

Yarın asgari ücret konusunu açıklığa kavuşturacağız. Bugün Bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir anayasa değişikliği teklifini sunduk. Bunu sonuna kadar kovalayacağız.

Merkez Bankası'nın yüzde 9 seviyesine indirdiği faiz oranı ile istiyoruz ki yatırım yapılsın. Yatırımcı yatırım yapsın. Faizler yüksek demesin. Buyuz yüzde 9. Yatırım yap. Türkiye şu an da yılsonu itibarıyla 4-5 gibi bir büyümeyle bu yılı kapatacak.

Bütçe müzakereleri komisyonlarda 36 gün, Genel Kurul'da 12 gün sürdü. 262 milletvekili değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bifiil görev aldı. Hükümetlerimizin 20'nci ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl bütçesinde emeği, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Genel Kurul'da birkaç tatsız görüntü dışında demokratik olgunlukta görüşmelerin devam etmesini sağlayan milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum.

'BU TABLO KİMLERİN ÜLKENİN VE MİLLETİN DERDİYLE DERTLENDİĞİNİ İSPATA YETERLİDİR'

Program ve proje yoksunu muhalefet partileri kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Muhalefetin tutumuna baktığımızda Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair vizyon da göremiyoruz.

Yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile kimlerin ülkenin ve milletin derdiyle dertlendiğini ispata yeterlidir. Bizim sözümüz bakidir.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRINCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIZ'

Ulaştırmada bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyolu 1.714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı trenle tanıştırdık, dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz.

Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik, doğal gazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

Sanayide OSB'lerdeki işletmeleri 11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık; savunma sektörü ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz.

'ÇİFTÇİLERİMİZİ HER ALANDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu, millet bahçelerini hizmete sunduk; atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk; iklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık.

Önümüzdeki dönemde insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine hazırlanmayı sürdüreceğiz.

Tarımda bu sektörün millî hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık; 716 yeni baraj, 615 yeni hidroelektrik santrali, 299 yeni içme suyu tesisi, 1.614 yeni sulama tesisi inşa ettik. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan hizmetleri ülkemize kazandırdık.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız.

'MİLLETİMİZ HAKKANİYET TARTISINA ÇIKARMAYI BİLİR'

Birileri kendi içlerindeki kavgayı bize saldırırak örtmeye çalışsın milletimiz hakkaniyet tartısına çıkarmayı bilir.

Bu ülkeyi tek parti faşizmine vesayetin cenderesine terör örgütlerinin vahşetine emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan milletimize güvenimiz tamdır.

Biz bugüne kadar Allah'tan başkasına boyun eğmedik. Milletimizden başkasına ramolmadık. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık... İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan şaşmadık.

'HAYALLERİMİZLE ARAMIZA BU SEFER KİMSEYİ SOKMAYACAĞIZ'

Cumhuriyetimizin 100. yılını hayat pahalılığı konusunda da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz.

Ülkemizi dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmanın eşiğine geldik. Nice kirli oyunlarla milletçe hep ertelemek zorunda kaldığımız hayallerle aramıza bu sefer kimseyi sokmayacağız.

YEREL MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI: BAY KEMAL, OĞLUNA SAHİP ÇIK...

Bu ülkenin her bir ferdi 6'lı masa denilen yıkık dökük masaya baktığında geleceği için kime oy vereceğini iyi bilir. Herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bu garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.

Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, bireysel eylemi nedeniyle ceza alan bir şahsa yasak kararını akılalmaz bir sevinçle, çak yaparak, sevinçle karşılayanlar mı ararsınız. Maaşallah tekmili birden ortaya döküldü.

CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor biz baba oğul gibiyiz. Bunlara duyunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demekten öte duramadık.

'NE YAPTIKLARI, HANGİ OYUNU ÇEVİRDİKLERİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR'

Şaka bir yana 6'lı masanın ne yaptıkları, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız, bizim işimiz var ya... Cumartesi Erzurum'da Dadaşlar diyarındayız.