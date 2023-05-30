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30 Mayıs 2023 Salı 20:09:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 20:09:00

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlığa başlayacağız. Onun için de bu seçimlerde eksiklerimizi hemen çıkartıp bu eksikleri gidermek suretiyle de adımlarımız atacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'a ziyarette, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve parti yetkilileri eşlik etti.

Başkan Erdoğan, kendisini "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları ve alkışlarla karşılayan Seçim Koordinasyon Merkezi görevlilerine hitaben, şunları söyledi:

"Öncelikle bu süreçte neticeyi alıp bunu merkezle paylaşmanız sebebiyle sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler kısa adı 'SAS' olan sistemimiz ile ülke genelinde tüm teşkilatımızı rahatlattınız. Bu belki de ilk deneyiminizdi. Bundan sonrasına da inşallah yerel seçimlerle yeni bir adımı daha güçlü olarak atmış olacağız. Tabii burada ciddi tecrübe edindiniz. Bu tecrübeyle birlikte yerel seçimlerde bu işi çok daha güçlü bir şekilde değerlendirme, neticeye bağlama imkanına sahip olacağız."

Seçim Koordinasyon Merkezi görevlilerine gayretlerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlığa başlayacağız. Onun için de bu seçimlerde eksiklerimizi hemen çıkartıp bu eksikleri gidermek suretiyle de adımlarımızı atacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, bir görevlinin isteği üzerine Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışmasında birincilik kazanan görme engelli Hamza isimli gençle telefonda sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Seçim Koordinasyon Merkezi görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : erdoğan başkan erdoğan seçim koordinasyon merkezi
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