04 Ekim 2023 Çarşamba 15:27:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 15:27:00
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına devam etmek üzere partisinin genel merkezine geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına devam etmek üzere partisinin genel merkezine geldi
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