Başkan Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenaze namazına katıldı

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 19 Temmuz'da hayatını kaybetti. 96 yaşında vefat eden Yazıcı için bugün Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan'ın yanı sıra Hayati Yazıcı'yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi birçok bakan ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı.