VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den, Cezayir'e taziye mesajı
"Erdoğan gibi bir önder liderliğinde sadece Türkiye değil tüm bölge toparlanacaktır"
MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Tayvan: Çin'e ait 26 uçak ve 7 deniz aracı tespit edildi
Bakan Kacır: Sanayimizi Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü yapmakta kararlıyız
21 Temmuz 2023 Cuma 14:14:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 14:14:00

Başkan Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenaze namazına katıldı

ABONE OL

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 19 Temmuz'da hayatını kaybetti. 96 yaşında vefat eden Yazıcı için bugün Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan'ın yanı sıra Hayati Yazıcı'yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi birçok bakan ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı Fatma Yazıcı
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
15 yıl sonra sahnede

15 yıl sonra sahnede
Üçüncü çocuğa enerjim var

Üçüncü çocuğa enerjim var
Buray elleriyle besliyor

Buray elleriyle besliyor
Kenan şov

Kenan şov
Ailece tatilde

Ailece tatilde
Yalaka davasını kazandı

Yalaka davasını kazandı
Aşıklar Ege'de

Aşıklar Ege'de
Bizim için yaz ‘konser' demek

Bizim için yaz ‘konser' demek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX