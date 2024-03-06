Başkan Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programları kapsamında geldiği Elazığ'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, AK Parti Elâzığ İl Başkanlığını ziyaret etti. pic.twitter.com/28v3NXDdFY— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 6, 2024
- Hızlı tren Karadeniz'e kadar inecek!
- Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'yi dünyada ilk 5'te olacak!
- Başkan Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devletli çözüm istiyoruz
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Fildişi Sahili'ndeki Maarif Okullarına ziyaret
- "Bunların başlayıp bitirdikleri tek şey İstanbul!"