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06 Mart 2024 Çarşamba 20:58:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 20:58:00

Başkan Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programları kapsamında geldiği Elazığ'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti elazığ
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