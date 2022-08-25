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25 Ağustos 2022 Perşembe 20:28:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 20:29:00

Başkan Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.

Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Etiketler : başkan erdoğan malazgırt zaferi ahlat
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