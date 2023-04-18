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18 Nisan 2023 Salı 15:57:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 15:57:00

Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi

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Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan afyonkarahisar arkeoloji müzesi açılış
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