18 Nisan 2023 Salı 15:57:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 15:57:00
Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar Müzesi Açılış Törenihttps://t.co/wnQy6b6nT0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 18, 2023
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