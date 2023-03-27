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27 Mart 2023 Pazartesi 10:13:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 10:13:00

Başkan Erdoğan afet bölgesine gidiyor

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere bugün Adıyaman'a gidecek.

Afet konutlarına ilişkin Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin sözleşmeleri yapılarak yapım süreci başladı. 23 Mart itibarıyla ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 17 bin 902 konutun temeli atıldı.

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPACAK

Erdoğan, temel atma töreninin ardından çadır kent ziyaretinde bulunacak ve Adıyamanlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen illere ziyaretini sürdürecek.

1 YILDA DEPREM BÖLGESİNDE TOPLAMDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki, üç ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konutun yapımını başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "Ardından da etap etap şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan afet bölgesi adıyaman konut temel atma töreni

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