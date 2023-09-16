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16 Eylül 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 09:30:00

Başkan Erdoğan: Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık

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Başkan Erdoğan, "Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan sosyal medya paylaşımında "Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan afet bölgesi konut
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