Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık." açıklamasında bulundu.

Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık.



Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/HNyHP2hQeF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2023

Başkan Erdoğan sosyal medya paylaşımında "Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.