Başkan Erdoğan konteyner kenti ziyaret etti

Başkan Erdoğan Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.