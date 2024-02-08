Başkan Erdoğan: Adıyaman'da inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz." ifafelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Aile ve Gençlik Fonu) Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak çalışmanın önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacak." şeklinde konuştu.
- Alçak algı operasyonu çöktü! Adliye saldırısı iddiaları yalanlandı
- "Verdiğimiz mücadelenin şahidi millettir"
- Senden Önce 13 Şubat Salı başlıyor
- İşgacli İsrail zulmü sürüyor! Hastanenin elektriği 48 saatten kısa sürede kesilecek
- Bakan Bolat: E-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var
- "Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır"