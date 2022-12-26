Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan başkanlığında 2022'nin son toplantısını yapacak. Ana gündem maddesi, ekonomi, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Erzurum'da "Pazartesi bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" diyen Erdoğan'ın kabine sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu konu da kabinede ele alınacak.

MİLYONLARIN EYT HEYECANI DORUĞA ULAŞTI



Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Kabine'nin en sıcak başlığı. EYT kapsamında yüz binlerce kişinin gözü kulağı düzenlemeye dair detaylara çevrildi. Kabine Toplantısı'nda EYT çalışmasında son durum ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplantıda kapsamlı sunum yapması bekleniyor. EYT'de geçerli formülün ne olacağı, yaş şartının olup olmayacağı, ne zaman Meclis'e sunulacağı soruları Kabine'de yanıt bulacak. Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasına Kabine toplantısında son şeklinin verilmesi bekleniyor.