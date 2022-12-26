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26 Aralık 2022 Pazartesi 10:48:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 10:48:00

Başkan Erdoğan açıklayacak... Kabineden müjde bekleniyor!

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe Külliyesi'nde toplanacak. Başkan Erdoğan'ın, toplantı sonrası yeni müjdeler açıklaması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili bir müjde vereceği belirtiliyor, EYT düzenlemesi konusunda da büyük bir beklenti var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan başkanlığında 2022'nin son toplantısını yapacak. Ana gündem maddesi, ekonomi, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Erzurum'da "Pazartesi bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" diyen Erdoğan'ın kabine sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu konu da kabinede ele alınacak.

MİLYONLARIN EYT HEYECANI DORUĞA ULAŞTI

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Kabine'nin en sıcak başlığı. EYT kapsamında yüz binlerce kişinin gözü kulağı düzenlemeye dair detaylara çevrildi. Kabine Toplantısı'nda EYT çalışmasında son durum ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplantıda kapsamlı sunum yapması bekleniyor. EYT'de geçerli formülün ne olacağı, yaş şartının olup olmayacağı, ne zaman Meclis'e sunulacağı soruları Kabine'de yanıt bulacak. Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasına Kabine toplantısında son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi emeklilikte yaşa takılanlar eyt
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