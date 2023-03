Başkan Erdoğan: HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya verilmiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu kritik konular arasında "Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?" gibi gündemi ilgilendiren önemli konular yer alıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların detayları

"Ey muhalefet, askerime, jandarmamıza, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, "Askerimize hakarette bulunanlar vatan hainidir. Bunların vatanını, milletini sevmek gibi bir derdi yok." şeklinde konuştu.

"İMAR AFFIYDI FALAN ARTIK DÜŞÜNEMEYİZ"

Başkan Erdoğan, "İmar affıydı falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız." dedi.

Kentsel dönüşümle ilgili olarak da Erdoğan, "Hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde teferruatlı şekilde ele alıp yasal düzenlemeleri de yapmak suretiyle bir adım atabiliriz." ifadesini kullandı.

"HDP'YE VERİLECEK HER TAVİZ, PKK'YA, YANİ KANDİL'E VERİLMİŞ DEMEKTİR"

Başkan Erdoğan, "HDP'ye verilecek her taviz, PKK'ya, yani Kandil'e verilmiş demektir." diyerek, "(Altılı masa) Yedinci ortak var demiştim, yedinci ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

Altılı masaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor, diğerleri yancısı." dedi.

50 binin aşkın ebedi aleme uğurladığımız vatandaşlarımız var.

Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız.



Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler.



Depremde 850 bin uzvunu kaybetmiş evladımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Onlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Protezlerde bile en kalitelisi aranıp bulunacak. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek.

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık ve atmaya devam ediyoruz. 27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz. Bu inşaatlara çukur mu denir Allah aşkına. Hayatlarına inşaat görmemiş, bilmeyenler bunları söylüyor. Bunların hiçbiri deniz kumu değil.

Akşener'e hastane inşaatı tepkisi: Kullanılan demirler ve kumlar çok farklı. Hayatında inşaat görmeyenler bizi eleştiriyor.

TOKİ bu konuda kendini ispatlamış. TOKİ zemine de dikkat ediyor. Sulak zeminde değil, sağlam yerlerde konutları yapıyoruz. Kaya zeminde temelli atıyoruz. Belediye başkanlığımdan beri bu işin içindeyim. Biz hayatımızda bu inşaatları çok yapmış. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları hanımefendi çıkmış küçümsüyor. Sağlık Bakanım ve Murat Kurum kardeşimle konuştum nedir ne değildir diye görüştük. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Tayyip ismine de Erdoğan ismine de dikkat et. Biz attığımız her adımı dikkatli atarız. 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul-İzmir bu otoyollara iyi bak. Kocaeli'nde yaşıyorsun oraya da dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma.

MUHALEFET HERKESİ KENDİSİ GİBİ BECERİKSİZ ZANNEDİYOR"

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Onların yaptıkları bir şey yok. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi deprem bölgesinde göremedim. Partimizin tüm belediyeleri deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular ve çalışıyorlar. Kendilerine özellikle teşekkür ederim. Çadır kent, konteyner kent, prefabrikler yapıyorlar. Yemek, su, A'dan Z'ye her şeyi yapıyor belediyelerimiz. Kullanma suyu ile içmeyi birbirine karıştırmasınlar talimatı verdim. Biz oraya binlerce tırla içme suyu göndereceğiz dedik. Yaşadığımız felaketin altında bunalan insanlarımızı devletine karşı muhalefet edenlerle karşı karşıyayız. Benim askerime, jandarmama, polisime 'yoklar burada' diyenler var. Hepsi orada işte bakın görüntülere. Bu askere ihanet olur mu? Bu ihaneti bir teröristler yaptı bir de muhalefet yaptı. Benim halkım askerime sahip, onları kucaklıyor birlikte oluyor. Biz asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla üstesinden geliyoruz. Ey muhalefet, askerime, jandarmamıza, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz.

KENTSEL DÖNÜŞÜME YASAL DÜZENLEME

İmar ile ilgili yasal düzenlemelerimiz var. Yeni bir düzenlemeyi yapmak mukadderdir diye düşünüyorum. Biz hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Yeni dönemde bu konuyu daha detaylı ele alıp yasal düzenleme yapabiliriz. İmar affı artık düşünemeyiz, düşünmeye kalırsak şu anki depremle karşı karşıya kalabiliriz. İstanbul'da Fikirtepe'yi hatırların, evleri yıkamadık. Bakanımız insanlarla görüştü ama gerekli cevabı alamadık. 15 gün önce benim yolumu çevirdiler, evlerini yıktırmayanlar bize 'Başkanım ne olur bizimkini de yık' diyorlar. Yapılanları insanlar gördü.

HDP'NİN 6'LI MASAYA DESTEĞİ

HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir. Biz masanın altında 7. ortak var demiştik. Şu anda 7. ortak tam manasıyla ana muhalefetin ziyaretiyle ortaya çıktı. Parti genel merkezinde ziyaret değil. TBMM'deki grup odasında gitti ziyaret etti. Meral hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter? Neden geri vitese taktın da geri oturdun. Masadakiler şimdi birbirlerine yan gözle bakıyorlar. İnsanı en çok yoran şey belirsizliktir. 7'li masa hiçbir şey yapmamasına rağmen şimdiden bitiktir. Karşımızda kaybedenler kulübü gibi bir masa var. Kendi başarısıyla hiçbiri bir yere gelmedi. Herhangi bir seçim kazanan var mı? Yok. Koalisyondan bile kötü olan bu masa demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Kendi aralarında istedikleri kadar dövüşsünler ama ülke siyaseti adına üzülmemek elde değil. İyi Parti bir gün önce HDP için masaya gelemez diyor bir gün sonra iş değişiyor. Bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor, diğerleri yancısı. PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiğini söylüyor. Firariler bu masayla ülkeye geri döneceklerinin planını yapıyor. Milletim bunların hepsini görüyor. İnanıyorum ki milletim 14 Mayıs'ta gerekli cevabı verecektir.

(Muharrem İnce) "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım" diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Sen terör örgütleriyle yan yana olanla yan yanasın, yıllar yılı zaten onlarlaydın. Şimdi kalktın cumhurbaşkanı adayı oldun. Şimdi seni yanlarına alacaklar mı almayacaklar mı senin de kapını çaldılar. Buradan acaba sana da bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı bunun gayesi içindesin. Bay bay Kemal şu an hepsine bir şeyler dağıtıyor. Bütün bunlara benim milletim hesap sormayacak mı?

100 yıllık cumhuriyeti biz yıkacağız diyorlar. Öbür tarafta bakıyorsun, şu anda HDP'nin başındaki bayan Kandil'de kimlerle el ele kol kol her şey açık. Bizi izleyen milletim bunları izliyor. Bütün bunlara rağmen biz terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Caddelerde nasıl kamyonların önünü kesiyorlar. Bütün bunlara karşı biz AK Parti iktidarı olarak Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gereken dersi verdik onları sindirdik. Aynı kararlılıkla biz buna devam ediyor. HDP'yi kim nasıl çekiyor? Şu anda ana muhalefetin başı ortaklık kurarak parlamentoda koltuk verme peşinde.

AİLE KURUMUNUN KORUNMASI

Aile kurumununun korunması bizim önceliğimizdir. Özgürlük adı altında LGBT sapkınlığına biz müsaade edemeyiz. Aynı zamanda şiddet başta olmak üzere kadınlarımızın da özgürlüğünü ihlal eden hiçbir duruma müsaade etmeyiz. Aile kurumunu da delik deşik etme niyetindeler. LGBT adıyla yada başka isimle gökkuşağı masasının kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. 6'lı masanın altında bu çıkıyor. Başörtüsü yasaklarını biz tarihe gömdük. Eğitimde fırsat eşitliği AK Parti ile sağlandı. Kadınlarımızın iş gücüne katılımı cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Kadınlarımızı her alanda destekledik ve yanında olduk. Kadınlarımız her zaman bizim grurumuz oldu. Yakalanan bu ivmeyle zaten güçlenerek devam edecekler. Kadına şiddetle ilgili bizim savaşımız hiçbir zaman olmadı. Bizim kadınlara verdiğimiz hakları CHP kendi iktidarlarında vermedi.

GENÇLERİN SEÇME VE SEÇİLME YAŞI

Ben gençlere her zaman güvendim ve inandım. Göreve geldiğimizde yaş sınırı 30'du biz 18'e indirik. 18'i seçme ve seçilme yaşı yaptık. Niye bunu diğerleri yapamadı da biz yaptık? Çünkü biz gençlerimize inanıyoruz. Bize dediler ki "Meclis'i çoluk çocuklara mı bırakacaksınız". Bugün de gençlerimize Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla emanet ediyoruz.

AKKUYU'DA NÜKLEER TESİS STATÜSÜ

Biz ciddi manada enerji toplayacağız. Dünyada enerji sorunları yaşanıyor. Almanya nükleer tesisleri kapatma kararı verdi, temiz enerji dedi. Ben Şansölye'ye dedim 'yanlış kararı aldınız', 'Avrupa böyle istiyor' dedi. Ama tekrar geri dönmek zorunda kaldılar. Onlar için kömür önemliydi ormanları kesme kararı aldılar. Akkuyu başarılı şekilde gidiyor. 27 Nisan'da bakalım belki Putin'de olacak, ilk adım atılacak.

AK PARTİ'DE VEKİL LİSTESİ

Milletvekili listelerimizde tabi ki birtakım yenilemeler olacak. Her bir bakan arkadaşımız en iyi hizmet edebileceği yerden aday olacak. AK Parti 'ben' değil 'biz' partisidir. Önümüzdeki hafta neticelenince bunu kamuoyuna açıklayacağız.

Biz 20 yıldır 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. Ülkemizin 11 ilinde vatandaşlarımız yas tutuyor, şehirlerimiz ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Böyle bir ortamda biz de seçimin önemine uygun aynı zamanda depremzedelerimize saygılı olma kararı aldık. Halkımız sessiz ama derinden bir seçim kampanyası yaşayacak. Aday listelerinin YSK'ya verilmesinin ardından beyanname ve sloganları paylaşacağız.

Bölgemiz ve dünyamız sertleşen bir mücadele alanına döndü. Kriz ve savaşlarla mücadele eden bir ortam haline geldik. Savaş bu topraklara gelmesin diye mücadele verdik ve vereceğiz. Biz ülkemizi savaşa sokmayacağız. Aile kurumunu güçlü tutacağız. Ağırlıklı Suriye'den olmak üzere göç konusunda hassas davranacağız. Bizim son 2 yıldır mücadelemiz olmasaydı Batı tarafı Rusya'yı savaşa çekerdi.