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12 Mart 2023 Pazar 18:35:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 18:35:00

Başkan Erdoğan: Bu felakete karşı kimse Türkiye'den daha hızlı refleks veremezdi

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Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan; "Bu felakete karşı kimse Türkiye'den daha hızlı refleks veremezdi" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülke olarak 6 Şubat tarihinde yaşadığımız daha sonrasında da binlerce sarsıntıyla devam eden depremler için sizlere geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Pisti zarar gören Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanması, yolların zarar görmesi ilave sorunlar olarak karışımıza çıktı. Buna rağmen devlet ve millet olarak Hatay'a ve tüm deprem bölgesine ulaşmak için canla başla hareket ettik.

AFAD'dan madencilerimize, belediyelerden STK'lara kadar dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir arama kurtarma sayısı olan 35 bine ulaştık.

Depremde yıkılan her yerleşim yerini 3'er 5'er belediyemize adeta zimmetleyerek onların altyapılarını değerlendirdik.

Tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Devletin ve milletin tüm imkanlarının seferber edildiğinden şüphe edilmesin. İlgili tüm kurumların personelini depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Yarım milyon insanımız depremzedelerin yardımına koştu.

CAN KAYBI 48 BİNİ BULDU

Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verebilecek bir ülke yoktur.

Kalıcı barınma merkezlerinin acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gerekli mekanizma kuruldu ve işler hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan mhp lideri bahçeli

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