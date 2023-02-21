Başkan Erdoğan: 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'de depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyareti sonrasında açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İslahiye'de hasar tespit çalışmalarında sona geldik. Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız.

Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık.

Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.

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