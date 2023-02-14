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14 Şubat 2023 Salı 20:08:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 20:18:00

Başkan Erdoğan: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem gündemiyle bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor." dedi.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, "Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır." açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı." dedi.

Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Ülkeminiz 6 Şubat günü yaşadığımız 2 büyük depremle tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir alanda ve şiddette sarsıldı.

Depremin kırılan fay uzunluğuna bağlı olarak yıkım etkisi takriben 500 kilometrelik yıkım etkisi iste 1000 kilometrelik geniş bir alana yıkıldı.

7 kilometre gibi yüzeye yakın bir noktada yaşanması çarpan etkisiyle yıkımı arttırdı.

Dünyadaki büyük depremlerin çoğu okyanuslarda gerçekleştirip karaları etkilerken Kahramanmaraş'taki depremler karada yaşandı.

Ülkemiz topraklarında güneye doğru 3 metre kaymaya yol açan böyle büyük bir deprem de hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine cenabı Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. 105 bin 505 yaralımıza acil şifalar diliyorum.

Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı.

Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi

Dünya deprem tarihinde bile eşine az rastlanır depremlerin üst üste yaşanması hasarları arttırdı.

Milletimizde tüm fertleriyle depremzedelerin imdadına yetişmek ve onlara yardım göndermek için harekete geçmiştir.

Kamu görevlileri ile vatandaşlarımızın başlattığı çalışmalara diğer yerlerden gelen ekipler de katıldı.

AFAD Merkezi ile illerimiz arasındaki yakın koordinasyonla depremin etkilediği yerlere ulaşıldı.

Türkiye'nin diğer 71 vilayetinden gelenlerle birlikte yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz çalakalmalarda yer alıyor.

Doğrudan arama kurtarma çalışmalarına iştirak eden profesyonel kadro sayısı 35 bini aştı.

İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Son vatandaşımızı da oradan çıkarana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Arama kurtarma çalışmalarını tümüyle bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız.

Depremin yıktığı veya oturulamaz hala getirdiği her evi her iş yeri yeniden inşa edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : erdoğan kabine toplantı deprem

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