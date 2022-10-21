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21 Ekim 2022 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 20:14:00

Başkan Erdoğan: Dijital terör milli güvenliği tehdit ediyor

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Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Maalesef bugün, yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mecidiye Kasrı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'dijital terör'ün ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturduğunu söyledi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Herhangi bir konuda karar almadan veya harekete geçmeden önce haberi taşıyanı, yazanı, konuşanı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu iletişim çağında ne kadar önemli olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz.

Bilgiye, habere ulaşmak kolaylaşırken insanlığın hakikatle bağı giderek azalıyor.

"DİJİTAL TERÖR' MİLLİ GÜVENLİĞE AÇIK TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"

Maalesef bugün, yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır.

Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır.

Dünyada yalan ve üretilmiş haberlere maruz kalan ülkelerin başında Türkiye geliyor. FETÖ'den bölücü terör örgütüne kadar çok geniş bir yelpazede karşıt görüşlerin hedefi konumundayız.

DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz

LAFARGE'DEN TERÖRE DESTEK

Lafarge, teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyiyle açığa çıktı. Lafarge şimdi Fransa'nın en önemli konusu haline geldi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Lafarge teröre destek veren kurumlar arasına girdi, her şey açığa çıktı. Bu vahşi DEAŞ örgütü kimler tarafından desteklendiği görülüyor.

Aynı tavır diğer terör örgütlerine karşı da sergileniyor, bunu biliyoruz. Ağızlarını her açtıklarında özgürlükten bahsedenler akla ziyan bahanelere sığınarak bu örgütlere sahip çıkıyor.

İSLAM DÜŞMANLIĞI

Yalan haber ve terör örgütlerine verilen destek madalyonun bir yüzünü oluştururken, diğer yüzünde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı vardır.

Müslümanların hareket alanları, faşizan düzenlemelerle daraltılmakta, ibadet hürriyetleri kısıtlanmaktadır. Parlamentolar ve hükümetler eliyle yürütülen faaliyetler İslam düşmanlığını kurumsal hale getirmektedir. Medya organları da toplumun bir kesimini karalamaktan uzak durmalıdır.

Suriye halkının içinde bulunduğu çatışma ve siyasi krizden kurtulması için daha etkin destek vermeliyiz. Her cephede iş birliğimizi artırmadan İslam dünyasındaki saldırılardan kurtulmamız güç olur.

Etiketler : Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları
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