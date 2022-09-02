Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün 2023 hedeflerimizi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul'un Fethi'nin 600'üncü yılına adıyoruz.

Herkes hak, özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, vesayeti ve darbeleri dayattılar

Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur

İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne, tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin de lokomotifi olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

