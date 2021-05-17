Çiftçiye ve esnafa müjde! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşme' kurallarını açıklamasının ardından gözler, hükümette ve ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirme toplantılarında, açılışta "kademe" uygulanmasının önemine yapılan vurguya çevrildi.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin borçları ertelenecektir.

Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk

Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

5 BİN TL HİBE VERİLECEK

Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık."

"(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

"(Kovid-19) Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz."

"(Kovid-19'la mücadele) Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz."

"(Salgın sürecindeki destekler) Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak."

"(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız."

"Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAF VE ÇİFTÇİYE MÜJDE

"235 bin esnafımıza bir defaya mahsus 5 bin lira hibe ödemesi yapacağız."

"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

"İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

"Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."

"Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."

"Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."

"Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz."

"Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak."

"Açıkladığımız alım fiyatları, diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak, farklı fiyatlandırma yapılmayacak."

TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

"Vatandaşlarımıza bir müjdemiz var. PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmiştir."

"Pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur."

"(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir."