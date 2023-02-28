Başkan Erdoğan açıkladı: Taşınma yardımı ödemeleri başladı
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Sizlerden devletinize ve hükümetinize güvenmenizi istiyorum. Bize 1 yıl müsaade edin"
"Evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz."
"Cumhur İttifakı olarak buradayız, sizin yanınızdayız"
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