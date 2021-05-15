Başkan Erdoğan Açıkladı: Tam kapatma uzayacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı, salgınla mücadelede Türkiye'nin kontrollü normalleşme dönemine geçeceğini müjdeledi. "Yaptığımız özverilerin karşılığını vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz" diyerek millet teşekkür eden Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

TEDBİR SAĞLIK İÇİN

"Milletimize söz verdiğimiz şekilde, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantısının ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs sonuna kadar ihtiyatlı gitmek, haziranla birlikte günlük hayatı rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmektir. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmayacağız. Vatandaşımızın işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz."