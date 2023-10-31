Başkan Erdoğan açıkladı: İşte 2024 kredi-burs rakamları
Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2024 yılı kredi ve burs ücretlerini bin 250 liradan 2 bin liraya yüksek lisans için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kabine'de öğrencilerin alacakları burs-kredi hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs ücretlerini bin 250 liradan 2 bin liraya yüksek lisans için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
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