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31 Ekim 2023 Salı 20:15:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 20:15:00

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte 2024 kredi-burs rakamları

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Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2024 yılı kredi ve burs ücretlerini bin 250 liradan 2 bin liraya yüksek lisans için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kabine'de öğrencilerin alacakları burs-kredi hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs ücretlerini bin 250 liradan 2 bin liraya yüksek lisans için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : RECEP TAYYİP ERDOĞAN BURS KABİNE TOPLANTISI
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