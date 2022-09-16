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16 Eylül 2022 Cuma 20:51:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 20:51:00

Başkan Erdoğan ABD'ye gitti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 20.10'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket etti.

Başkan Erdoğan, özel konuk olarak Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarını tamamladı.

ABD'nin New York şehrine giden Erdoğan'ı Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye gitti.

Başkan Erdoğan, ABD'de BM 77. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan abd bm
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