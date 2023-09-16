Başkan Erdoğan, ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 16-20 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

ERDOĞAN BUGÜN ABD'YE GİDİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD'ye gidiyor. Erdoğan'ın ziyareti 20 Eylül'e kadar sürecek. Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap edecek. Ayrıca pek çok ikili görüşme ve toplantı yapacak. pic.twitter.com/wS6Ht1UKQ4 — 24 TV (@yirmidorttv) September 16, 2023

Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunmaları öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak edecek.

ERDOĞAN'IN YOĞUN ABD PROGRAMI



17 Eylül: Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak.

18 Eylül: Concordia Zirvesi'nde konuşacak.

19 Eylül: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya mesaj verecek.

(Konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması öncelikli başlıklardan olacak. Suriye, Filistin ile KKTC'ye ilişkin son gelişmeleri de gündeme getireceği belirtiliyor. Ayrıca, terörle mücadele ve iklim değişikliği konusu ile mülteci sorununa değinmesi bekleniyor..)

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları ile eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

20 Eylül: Türk-Amerikan İş Konseyi 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda çok sayıda yatırımcı ile buluşacak.