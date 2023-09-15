Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de genel kurula hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.

Erdoğan, ziyaret kapsamında, ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacakları etkinliklere de katılacak.