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19 Eylül 2022 Pazartesi 21:11:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 21:12:00

Başkan Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor.

Başkan Erdoğan, BM Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

Etiketler : başkan erdoğan bm abd
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