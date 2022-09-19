Başkan Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor.
Başkan Erdoğan, BM Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
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