Başkan Erdoğan ABD'li CEO'larla görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans görüşmesi yapacak. Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak.
Hükümet Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti.
TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek.
NATO zirvesi öncesi kritik görüşme
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ilk kez bir araya gelecek.
O kritik görüşme öncesinde gözler bugüne çevrildi.
Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin yöneticisiyle görüşecek.
Türkiye'deki yatırım fırsatları
Görüşmenin ana gündemi Türkiye'deki yatırım ortamı olacak.
Başkan Erdoğan, Amerikan firmalarının yöneticilerine Türkiye'de yatırım gerçekleştiren uluslararası şirketlerin kazanımlarına dikkat çekecek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Ardından, şirket temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayacak.
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