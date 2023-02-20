Başkan Erdoğan, Blinken'i kabul etti

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.
Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.
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