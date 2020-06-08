08 Haziran 2020 Pazartesi 21:35:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 21:37:00
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi...
Ayrıntılar geliyor
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