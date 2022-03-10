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10 Mart 2022 Perşembe 20:17:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 20:18:00

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi sona erdi. İki lider arasındaki görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum, Antalya'daki zirve ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

UKRAYNA'DAKİ SON DURUM

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

ANTALYA'DA DİPLOMASİ ZİRVESİ

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkânı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ HAKSIZ YAPTIRIMLAR

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

Etiketler : Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna
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