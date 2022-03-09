09 Mart 2022 Çarşamba 22:32:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 22:33:00
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
İki lider en son G-20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze bir araya gelmişti.
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