Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

İki lider en son G-20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze bir araya gelmişti.