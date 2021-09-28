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28 Eylül 2021 Salı 18:20:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 18:20:00

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanısıra Suriye ve Afganistan'daki son durum ele alınacak. Washington yönetiminin terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteğinden duyulan rahatsızlık bir kez daha vurgulanacak.

İLK GÖRÜŞME NATO ZİRVESİ'NDE OLMUŞTU

İki lider son olarak14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.

Etiketler : Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Türkiye- AB İlişkileri NATO
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