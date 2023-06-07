VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı
Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Bakan Şimşek, ‘acil önceliğimiz' diyerek duyurdu... "Engellerin üstesinden geleceğiz"
Afrika Barış Misyonu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı girişimi
NATO-Ukrayna Komisyonu Kahovka Barajı için toplanacak
07 Haziran 2023 Çarşamba 18:29:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 18:29:00

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında işbirliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı recep tayyip erdoğan Charles Michel
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Alanya Hadise'si

Alanya Hadise'si
Bebek değil, evlilik kilosu

Bebek değil, evlilik kilosu
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
"Kadir ile keyfimiz yerinde"

"Kadir ile keyfimiz yerinde"
14 yıl sonra albüm çıkarıyor

14 yıl sonra albüm çıkarıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX