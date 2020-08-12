Başkan Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini Külliye'de kabul etti
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Başkan Erdoğan ajansın 100. yılını tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100. kuruluş yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat 15 dakika sürdü.
Kabulde AA'nın 100. yılını kutlayan Başkan Erdoğan, küresel konulara dikkati çekerek medyanın doğruları aktarmadaki etkisine vurgu yaptı.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kabulde, AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil, Şaban Kızıldağ, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da eşlik etti.
Kabulde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı da hazır bulundu.
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