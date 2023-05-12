Başkan Erdoğan, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs'taki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçelievler'deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti.
Başkan Erdoğan, mitingin ardından, bir süre önce telefonla da görüştüğü Hüseyin Bayraktar ile bir araya geldi.
Bayraktar ile sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra miting alanından ayrıldı.
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