6'lı masa açıklaması... "Masa altındaki HDP'ye, FETÖ'cülere selam veriyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Türkiye Yüzyılı'nı Meclis'le birlikte inşa edeceğiz



20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek hamd olsun hemen hepsini yerine getirdik

2023 hedeflerimize önümüze çıkarılan engellere ve saldırılara rağmen büyük ölçüde ulaştık

2007 yılında bize Cumhurbaşkanı seçtirmemek için anayasayı ve meclis iç tüzüğünü ayaklar altına aldıkları zaman biz çareyi başka yerde değil, yine burada aradık

Cumhuriyetimiz yaş aldıkça, milletimizin feraseti ve dirayeti güçlenmiş; eski senaryolar, eski tezgahlar işlememeye başlamıştır

Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öylesine hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı

Altılı masa, ortak metinde verdikleri vaatlerin halihazırda yapıldığını göremiyor. Bunlar ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar

Akkuyu'ya, savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız diyerek, ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar

'Kayyumu kaldıracağız' diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. 'OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz' diyerek PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar.

Altılı masa Batı'ya selam veriyor. Batı bunlara "Aferin" diyecekmiş. Yazıklar olsun!

Her tarafı tel tel dökülen bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye bu kadar sakil bir muhalefeti hak etmiyor

(Altılı masaya) Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız

Daha vaatlerini kağıda dökme aşamasında bu kadar pespayece davrananların Allah muhafaza yarın öbür gün sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini varın siz düşünün



Madem Bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim; "Bay Bay Kemal." Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz bizden yana helali hoş olsun

Bizim adaylığımız bir yıldır belli. Anayasa ortada, seçim kanunu ortada. Geçen haftaya kadar adaylığımız meselesi hiç aklınıza gelmedi mi?

Bay Kemal senin bunlara gücün yetmez, millet seni öyle bir kovalar ki kaçacak delik ararsın

Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da Togg'u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın

Bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemiyor... Onlar altılı masada devam etsinler. Biz meydanlarda devam ediyoruz. Durmak yok

Çankaya köşkü ve külliye bizim değil, milletin. Bunlar seni niye bu kadar rahatsız etti?

Onlar ülkelerini emperyalistlere peşkeş çekmek için sağa sola göz kırpadursun, biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız

Milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu yağmacılara 'yeter' diyecek; sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir

Çıkın LGBT'yi kimler savunuyor söyleyin. Bizim LGBT ile işimiz yok, biz aile kurumunu önemsiyoruz

Bay Kemal hiç üzülme. Bu akşam TRT yayınını Çankaya Köşkü'nde yapacağım. Çankaya Köşkü bizim şahsi malımız değil. Tamamıyla milletin malıdır. Aynı şekilde Külliye'miz de yine milletin malıdır

(Anayasa değişikliği) Meclis Genel Kurulunda kimin yasakların devamından kimin de özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu bir kez daha ortaya çıkacak

Ayrıntılar geliyor...