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24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:05:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:05:00

Başkan Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık

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Başkan Erdoğan, "500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. 1 milyon mülteciyi iskan edeceğimiz konutların yapımı da devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ankara'yı sadece Mamak ile Sincan, Gölbaşı ile Pursaklar arasında bir şehir görenler, kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet, öyle baksalardı burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi

Bizim sözümüz, ipinin bir ucu terör örgütlerinin, bir ucu tefecilerin, bir ucu küresel şarlatanların elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza çıkaranların riyakarlıklarına "dur" diyenlerindir. Velhasıl, bizim sözümüz milletimizedir.

CHP Genel Başkanı, "özerklik" diyerek, "Demirtaş özgür kalacak" diyerek, "YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" diyerek, sözünü Kandil'e söylüyor

Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi de, "eğer Selo'yu çıkarmak istiyorsanız, oyu bize vereceksiniz" diyor

(Kılıçdaroğlu) "ben hesap uzmanıyım" diyordu. Sen nasıl hesap uzmanısın ki, toplam oyları 1 puan eden partilere çıkıp 40'a yakın milletvekili verdin? Bu nasıl bir hesap uzmanlığı

Arkadaş sen İzmir milletvekilisin (Kılıçdaroğlu), İzmir Belediyesi de sizde. Ne yaptınız şu İzmir'e bir söyleyin? Bir yağmur yağdığı zaman her yeri sel alıp götürüyor

Biz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı'yız, 85 milyonun tamamının hizmetkârıyız. 85 milyonun her birinin geleceğine ışık tutuyoruz

Biz asla istismar siyaseti yapmadık, hele hele yalan siyaseti hiç yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik, söz verdiğimiz her şeyi de yapmak için gece-gündüz çalıştık

Ellerinde binlerce insanımızın kanı olan, Kandil'deki terör baronlarının her gün kendisine destek beyan ettiği birisine (Kılıçdaroğlu), benim ülkem teslim edilebilir mi?

Birçok dezenformasyona rağmen bizimle hareket etmeye karan veren Sayın Sinan Oğan'la birlikte, inşallah bu süreçte Pazar akşamı bu zaferi milletçe beraber kutlayacağız

500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. 1 milyon mülteciyi iskân edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Biz ihanet şebekesi değiliz, biz ensarız. Muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz.

Gurur kaynağımız olan savunma sanayimize bile saldırdılar, yatırımlarımıza saldırdılar https://tmd.yt/wzl6h

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Etiketler : recep tayyip erdoğan hemşeri dernekleri buluşması canlı
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