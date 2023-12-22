Başkan Erdoğan, 50 ilde sahaya iniyor

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri için yoğun mesai devam ediyor. Hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftadan bu yana il teşkilatlarıyla yüz yüze temayül yoklamalarına ağırlık verdi. Öte yandan AK Parti ve MHP arasındaki komisyon toplantılarında sona gelindi; heyetlerin 13'üncü buluşması bugün gerçekleşecek. Çalışmaya son şeklini ise Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek.

ADAY TANITIM 15 OCAK'TA

27 Aralık'taki AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ın bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklaması beklenirken, aday tanıtım toplantısının 15 Ocak'ta yapılacağı ileri sürüldü. Programda aynı zamanda seçim beyannamesinin de paylaşılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan şubatta sahaya inecek; 50'ye yakın ilde toplu açılış törenlerine katılacak ve miting düzenleyecek. Başkan Erdoğan'ın asrın felaketinin yıldönümü 6 Şubat'ta ise deprem bölgesinde depremzedelere dönük yeni müjdeleri paylaşması öngörülüyor.