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Başkan Erdoğan, 50 ilde sahaya iniyor
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22 Aralık 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 09:15:00

Başkan Erdoğan, 50 ilde sahaya iniyor

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AK Parti, yerel seçimler için MHP ile bugün 13. kez bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın 27 Aralık'ta ilk adayları açıklaması bekleniyor. Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere en az 50 ilde vatandaşlarla buluşacak.

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri için yoğun mesai devam ediyor. Hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftadan bu yana il teşkilatlarıyla yüz yüze temayül yoklamalarına ağırlık verdi. Öte yandan AK Parti ve MHP arasındaki komisyon toplantılarında sona gelindi; heyetlerin 13'üncü buluşması bugün gerçekleşecek. Çalışmaya son şeklini ise Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek.

ADAY TANITIM 15 OCAK'TA

27 Aralık'taki AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ın bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklaması beklenirken, aday tanıtım toplantısının 15 Ocak'ta yapılacağı ileri sürüldü. Programda aynı zamanda seçim beyannamesinin de paylaşılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan şubatta sahaya inecek; 50'ye yakın ilde toplu açılış törenlerine katılacak ve miting düzenleyecek. Başkan Erdoğan'ın asrın felaketinin yıldönümü 6 Şubat'ta ise deprem bölgesinde depremzedelere dönük yeni müjdeleri paylaşması öngörülüyor.

Etiketler : ak parti yerel seçimler recep tayyip erdoğan
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