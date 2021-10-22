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22 Ekim 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 12:30:00

Başkan Erdoğan "4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj gönderdi

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Başkan Erdoğan "4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj yoluyla katıldı.

Başkan Erdoğan "4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj yoluyla katıldı.

Eski Başbakanlardan Erbakan için "Büyük dava adamı" ve "Hocamız" nitelemesi yapan Erdoğan, "Milletiyle birlikte ülkesi için çalışan vizyon sahibi biriydi" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Milli Görüş yerli ve milli harekettir. Bu hareketin hedefi ise Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın huzur ve selameti için çalışmak olmuştur. Erbakan hocamız 'hayalperest' olarak nitelendirilse de davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır."

"Necmettin Erbakan fildişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletin içinde milletiyle birlikte ülkesi için çalışan vizyon ve misyon sahibi bir şahsiyetti. Türkiye'nin sanayileşmesine ömrünü vakfeden hocamız traktör ışığında fabrika temelleri atacak kadar vatanına aşık bir vazife insanıydı. O ömrü boyunca rüzgara karşı yürümesine rağmen hiçbir zaman yılmadı. Bir çiçekle bahar olmaz diyenlere her baharın bir çiçekle başladığını söylemiş buna inanmış siyaset mücadelesini hep bu ruhla yürütmüştür."

"Erbakan'ın hayallerinden bir kısmını hamdolsun 19 yılda biz gerçeğe dönüştürdük."

Etiketler : Erbakan Büyük dava adamı Başkan Erdoğan 4. Uluslararası Necmettin Erbakan Milli Görüş Sempozyumu
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