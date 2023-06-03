Başkan Erdoğan girdiği her seçimden zaferle çıktı

Milyonların ortak olacağı hayaller için genç yaşta çıktı siyaset sahnesine. 1976 yılında Milli Selamet Partisi gençlik kollarında başlayan yarım asırlık siyasi hayatına sayısız başarı sığdırdı. Kendini adadığı çetin yolculuğa, sandık zaferleri ile devam etti. Milletin iradesi ile tarihi yarışlarda ipi göğüsledi. Art arda başarılar getiren liderliği ile Türk siyasi hayatına damga vurdu.

30 YILA 17 SEÇİM ZAFERİ SIĞDIRDI

Recep Tayyip Erdoğan, zafer maratonuna 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanarak başladı. Birkaç yılda megakentin çehresini değiştirdi. Okuduğu bir şiir yüzünden 1999'da Pınarhisar Cezaevi'ne girdi. Cezaevine girerken söylediği bu sözler aslında yeni bir dönemin ilanıydı. Ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Erdoğan, 30 yıla 17 seçim zaferi sığdırdı.

İLK GENEL SEÇİMLERDE TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU



14 Mayıs 2001'de AK Parti kurulurken yola "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla çıkıldı. Erdoğan, AK Parti'yi millet kurdu, biz sadece tabelayı astık diyordu yola çıkarken. İlk sınavını 2002'de verdi. Kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimlerde tek başına iktidar oldu. Erdoğan, AK Parti'yi yüzde 34,29 oyla iktidara taşıdı.

2002'deki başarının ardından gözler bu kez 2004 yerel seçimlerinde nasıl bir sonuç elde edileceğindeydi. Erdoğan liderliğindeki AK Parti, yüzde 42'lik oyla belediyelerde üstünlük sağladı.

REFERANDUM, YÜZDE 69 OYLA KABUL EDİLDİ



2007'deki genel seçimlerde bir kez daha sandıktan zaferle çıktı Erdoğan. Yüzde 46,58 oyla yeniden tek başına iktidar oldu. Türkiye, 2007'de Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi için de sandık başına gitti. Referandum, yüzde 69 oyla kabul edildi.

Erdoğan ve AK Parti sonraki bütün seçimlerde de ipi hep önde göğüsledi. 2009 yerel seçimlerindeki yüzde 39'luk başarının ardından, 2010 anayasa referandumunu da yüzde 58 ile kazanıldı.

2011 genel seçimlerinde partinin oy oranı yüzde 49,83'e yükseldi. Böylece Erdoğan ve AK Parti, 3 seçim, üst üste oy oranını yükselterek tek başına iktidara gelen ilk lider ve parti oldu.

TÜRKİYE'NİN 12'NCİ CUMHURBAŞKANI OLDU



2014 yılında ise sandıktan çıkan yüzde 45 ile yerelde de oylarını yukarı taşıdı. 2014 yılında Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanını ilk kez Meclis değil halk seçti. Erdoğan, milletin oyları ile Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu.

AK Parti, 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde 40,87 ile birinci, aynı yılın kasım ayında yapılan seçimlerde 49,5 ile tek başına iktidar oldu.

2017'deki referandumda anayasa ve yönetim sistemi değişikliğine halkın yüzde 51,41'i "Evet" dedi.

YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI OLDU



2018'de hem cumhurbaşkanı hem parlamento için aynı gün seçim yapıldı. AK Parti, yüzde 42,56 ile birinci parti çıktı sandıktan. Erdoğan, ilk turda yüzde 52,59 oy aldı. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

2019'da yerel seçimlerin galibi de AK Parti idi. Yüzde 44,33 oy ile birinci parti oldu.

Ve 2023 seçimleri. Cumhuriyetin 100'üncü yılında da sandıktan yeniden zaferlerle çıktı Erdoğan. AK Parti yüzde 35,61'lik oy oranıyla üst üste 7'inci kez genel seçimi önde bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikinci turda yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden seçildi.

Bu, 30 yılda 17'nci seçim zaferi olarak siyaset arenasında tarihe yazıldı.