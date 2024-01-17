Başkan Erdoğan 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçiler kabulde, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Endonezya Büyükelçisi Purnama, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Hamilton'ı makamında ayrı ayrı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Kanada Büyükelçisi Hamilton'ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Purnama'yı kabul etti
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