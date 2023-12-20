Başkan Erdoğan 3 ilin teşkilat üyeleriyle görüştü
Kaynak: IHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Samsun ve Balıkesir illerinin teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Samsun ve Balıkesir teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
IHA'da yer verilen habere göre, Başkan Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Bursa, Samsun ve Balıkesir teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Erdoğan, teşkilat üyelerine 'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini' sordu.
- Başkan Erdoğan 3 ilin teşkilat üyeleriyle görüştü
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