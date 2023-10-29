Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabaları ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yakınları ile gazi ve şehit yakınları, bazı meslek grupları, gençler, engelliler ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

DAVETLİLERE CUMHURİYET'İN 100.YILINA ÖZEL MADENİ PARA HEDİYE EDİLDİ



Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı.

Davetlilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bastırdığı hatıra "5 Türk lirası" madeni para ile PTT'nin hazırladığı 100. yıl hatıra pulu takdim edildi.

Resepsiyona katılanlar, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ile 100. yıl logosunun yer aldığı tabloya da günün anısına imza attı.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 100 ESER" SERGİSİNDE YAĞLI BOYA ESERLER SERGİLENDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği alanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar görev yapan tüm cumhurbaşkanlarının yağlı boya portreleri yer aldı.

Salonda, "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli sergi için hazırlanan yağlı boya eserler de sergilendi.

Yağlı boya eserler arasında, AK Parti hükümetleri döneminde her alanda hayata geçirilen mega projeler ile TOGG, Fatih Sondaj Gemisi, Akıncı, Hürjet, Altay Tankı, Bayraktar Kızılelma, Milli Muharip Uçak Kaan, TCG Anadolu gibi dev savunma sanayisi projelerinin yağlı boya tabloları da yer aldı.

Resepsiyona gelen davetlilere dağıtılan sergi takdim kitapçığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Milletçe, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Canları pahasına bu toprakları bizlere vatan kılan, Cumhuriyet'imizi kurarak üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir ülke bırakan tüm kahramanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' tavsiyesinin ışığında, 'Ülkesini en çok seven ona en iyi hizmet edendir' düsturuyla Türkiye ve Türk milleti için tam 21 yıldır gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Asırlık hizmet, yatırım, eser ve projeleri 21 yıla sığdırmanın haklı gururuyla 85 milyon el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız muhteşem yatırımları bir araya getiren 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında 100 Dev Eser Sergisi' tarihe düştüğümüz bir nottur. Her biri milletimizin birer gurur abidesi olan bu hizmetlerin inşasında rol olan, emek veren, katkı yapan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmak, Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirmek için ülkemize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhları şad, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlu olsun."