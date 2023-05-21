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21 Mayıs 2023 Pazar 09:36:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 09:36:00

Başkan Erdoğan: 28 Mayıs'ta kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz

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Başkan Erdoğan "Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemleriyle, korku siyaseti izleyerek vatandaşın, gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı yeni mesajında "Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın yürek tellerini titreten türküsünü siyasette kendilerine rehber edinerek, "Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez" diyerek, vatandaşlarla aralarında kurdukları gönül köprülerinin sarsılmasına asla izin vermediklerini belirtti.

Hayatın her safhasında milletle hep muhabbet ve kardeşliğin diliyle konuştuklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler. Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar. Bir 'yol kazası' olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler. Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza 'cahil' diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar.

Hayatlarında bir kez olsun 'biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sormuyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız."

Etiketler : recep tayyip erdoğan 28 mayıs seçim
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