VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,7'ye çıktı
Terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
HDP'liler İstiklal Marşını yine okumadı
Hem seçmene hem Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret... 'Merzifon eşeği'ne benzetti
Başkan Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de
Twitter'ın güvenlik şefi Irwin istifa etti
02 Haziran 2023 Cuma 16:01:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 16:01:00

Başkan Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.

Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Şeref Holü'nde Erdoğan'ı eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme gitti.

Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda Milletvekillerinin yemin törenini bir süre izledikten sonra çıkışta Şeref Holü'nde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Meclis'ten törenle uğurlandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan tbmm milletvekili ant içme töreni
Kilo isyanı

Kilo isyanı
Sevgilisinin hasretine dayanamadı

Sevgilisinin hasretine dayanamadı
Anne-baba torun günü

Anne-baba torun günü
Patili dostuyla söyledi

Patili dostuyla söyledi
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
Barıştılar

Barıştılar
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı
Tan ikiledi

Tan ikiledi
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX