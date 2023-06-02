Başkan Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de

Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti.



Şeref Holü'nde Erdoğan'ı eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme gitti.

Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda Milletvekillerinin yemin törenini bir süre izledikten sonra çıkışta Şeref Holü'nde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Meclis'ten törenle uğurlandı.